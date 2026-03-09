PNM Tebar Kebaikan untuk Anak Yatim dan Dhuafa dari Sabang Hingga Merauke

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menebar keberkahan melalui rangkaian kegiatan Ramadan bertajuk Ramadan Madani, Maknai Harmoni.

Melalui jaringan layanan yang menjangkau 4.655 kantor unit, 58 cabang, dan 36 provinsi dari Sabang hingga Merauke, PNM menghadirkan beragam kegiatan Ramadan.

Di antaranya kajian setelah Dzuhur, buka puasa bersama setiap hari, itikaf, serta santunan kepada anak yatim dan dhuafa.

Bagi PNM, madani bukan sekadar kata, tetapi komitmen untuk terus menghadirkan kebermanfaatan bagi sesama.

Nilai ini diwujudkan dengan menjunjung tinggi adab, kepedulian, serta sikap saling menghormati dalam setiap upaya pemberdayaan kepada total 22,9 juta nasabah yang terlayani.

Dalam konteks Ramadan, selain menghadirkan kegiatan yang memperkuat nilai spiritual di lingkungan kerja, PNM juga menebarkan keberkahan Ramadan melalui kegiatan santunan bagi anak yatim dan dhuafa yang diselenggarakan oleh 58 cabang di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, di kantor pusat Menara PNM, anak-anak juga diajak mengenal dunia kerja melalui kegiatan roleplay bekerja di PNM di berbagai divisi.

Pengalaman ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengenal secara langsung bagaimana Insan PNM menjalankan peran pemberdayaan bagi pengusaha ultra mikro, mikro, dan kecil.