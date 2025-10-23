PNS Imigrasi Dibunuh, Pelaku dan Korban Sempat Cekcok

jpnn.com, BATAM - Penyebab kematian Harsyad (52), PNS di Kantor Imigrasi yang jenazahanya ditemukan tergeletak di pinggir Jalan M.H Thamrin, Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, adalah korban pembunuhan.

Terungkapnya pembunuhan korban berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan Biddokes Polda Kepulauan Riau.

“Hasil forensik bersesuaian dengan mengakibatkan korban meninggal karena kekerasan benda tumpul di daerah leher yang mematahkan tulang rawan gondok mengakibatkan mati lemas,” kata Kapolres Anambas AKBP I Gusti Ngurah Agung Budianaloka, Kamis.

Pelaku berinisial ASPM berusia 20 tahun, pekerjaan swasta, sudah mengenal korban selama kurang lebih tiga bulan.

Keduanya kerap berinteraksi terkait persoalan pekerjaan.

Peristiwa pembunuhan itu terjadi Jumat (17/10) dini hari, saat itu korban dan pelaku bertemu pukul 02.05 WIB menuju sebuah kebun disebut milik korban.

“Di lokasi kejadian sempat terjadi interaksi pribadi antara korban dan pelaku. Sebelum akhirnya terjadi perselisihan dan berujung pada tindakan kekerasan,” ujarnya.

Menurut Gusti, pelaku secara spontan melakukan tindakan kekerasan kepada korban karena ada iming-iming akan memberikan sejumlah uang kepada pelaku. Karena tidak ditepati, akhirnya pelaku emosi sehingga terjadi tindak kekerasan tersebut.