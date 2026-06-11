PNS & PPPK Disarankan Hanya Menonton Piala Dunia 2026 jika yang Main Negara Favorit Juara

jpnn.com - MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mengingatkan ASN PNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Sumut untuk tetap menjaga profesionalisme di tengah perhelatan Piala Dunia 2026.

Bobby menyadari ajang sepak bola akbar ini akan menyita perhatian masyarakat, terlebih jadwal pertandingan akan berlangsung dini hari hingga pagi hari waktu Indonesia.

"Jangan alasannya sakit. Nanti alasannya karena begadang," jelas Bobby seusai memberikan pembekalan kepada peserta kuliah kerja dalam negeri perwira siswa pendidikan reguler LV sekolah staf dan komando TNI tahun ajaran 2026 di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (9/6).

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Gubernur menegaskan para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut harus tetap disiplin menggunakan waktu dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Sumut.

Data Badan Kepegawaian Provinsi Sumut pada tahun 2025 mencatat jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut sebanyak 36.036 orang, terdiri atas 20.897 PNS dan 15.139 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Jangan alasan sakit tidak kerja, tahunya begadang nonton bola," tegas Bobby.

Gubernur Sumut juga menyarankan ASN bisa menikmati kejuaraan sepak bola empat tahunan tersebut berdasarkan negara yang difavoritkan juara tanpa melalaikan tugasnya.

"Kalau bisa, kalau ada negara kesukaannya yang mau didukung ya nontonnya sesuai kebutuhan saja, jangan sampai mengganggu kerja," kata Bobby.