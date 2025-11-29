PO Kerub Pariwisata Punya Amrada Baru, Kapasitas Bangkunya Lumayan

Sabtu, 29 November 2025 – 09:37 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Perusahaan Otobus (PO) Kerub Pariwisata kembali menambah armada baru guna memperkuat layanan transportasi pariwisata.

Kendaraan baru itu bukan jenis big bus, melainkan medium bus yang memiliki kapasitas 33-39 penumpang, sesuai bagi operator pariwisata yang ingin memberikan pengalaman perjalanan bagi pelanggannya.

Tampilan bus tersebut lebih modern karena dibalut bodi Jetbus 5 Big Jumbo besutan Karoseri Adiputro Malang, Jawa Timur.

Selain itu, bus tersebut mengandalkan sasis dari Hino Bus GB 150 L yang diklaim menawarkan performa yang tangguh.

Direktur PT Kerub Pariwisata, Ferdinand mengatakan dalam bisnis pariwisata, kenyamanan, dan keandalan kendaraan adalah kunci.

Menurut dia, Hino GB 150 L memberi kombinasi ideal antara performa, fasilitas, dan efisiensi.

"Tentunya dengan unit terbaru ini, akan menjadi tambahan tulang punggung armada wisata kami,” ungkap Ferdinand seusai penyerahan unit seremoni handover Hino Bus GB 150 L yang dilakukan PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) bersama dealer resmi Hino, PT Hudaya Maju Mandiri (HMM) di GJAW 2025 di Tangerang.



PT Kerub Pariwisata Indonesia adalah PO yang dikenal dengan armada lengkap untuk layanan pariwisata profesional.

Kerub menawarkan berbagai pilihan bus mulai dari kapasitas 45–59 kursi, hingga medium bus dengan 33–39 kursi. Semua armada itu dilengkapi fasilitas seperti AC, kursi reclining, audio system, LED TV, karaoke, dan dispenser.