Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Komersial

PO Kerub Pariwisata Punya Amrada Baru, Kapasitas Bangkunya Lumayan

Sabtu, 29 November 2025 – 09:37 WIB
PO Kerub Pariwisata Punya Amrada Baru, Kapasitas Bangkunya Lumayan - JPNN.COM
Perusahaan Otobus (PO) Kerub Pariwisata kembali menambah armada baru guna memperkuat layanan transportasi pariwisata. Foto: dok Hino

jpnn.com, TANGERANG - Perusahaan Otobus (PO) Kerub Pariwisata kembali menambah armada baru guna memperkuat layanan transportasi pariwisata.

Kendaraan baru itu bukan jenis big bus, melainkan medium bus yang memiliki kapasitas 33-39 penumpang, sesuai bagi operator pariwisata yang ingin memberikan pengalaman perjalanan bagi pelanggannya.

Tampilan bus tersebut lebih modern karena dibalut bodi Jetbus 5 Big Jumbo besutan Karoseri Adiputro Malang, Jawa Timur.

Baca Juga:

Selain itu, bus tersebut mengandalkan sasis dari Hino Bus GB 150 L yang diklaim menawarkan performa yang tangguh.

Direktur PT Kerub Pariwisata, Ferdinand mengatakan dalam bisnis pariwisata, kenyamanan, dan keandalan kendaraan adalah kunci.

Menurut dia, Hino GB 150 L memberi kombinasi ideal antara performa, fasilitas, dan efisiensi.

Baca Juga:

"Tentunya dengan unit terbaru ini, akan menjadi tambahan tulang punggung armada wisata kami,” ungkap Ferdinand seusai penyerahan unit seremoni handover Hino Bus GB 150 L yang dilakukan PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI) bersama dealer resmi Hino, PT Hudaya Maju Mandiri (HMM) di GJAW 2025 di Tangerang.

PT Kerub Pariwisata Indonesia adalah PO yang dikenal dengan armada lengkap untuk layanan pariwisata profesional.

Kerub menawarkan berbagai pilihan bus mulai dari kapasitas 45–59 kursi, hingga medium bus dengan 33–39 kursi. Semua armada itu dilengkapi fasilitas seperti AC, kursi reclining, audio system, LED TV, karaoke, dan dispenser.

Perusahaan Otobus (PO) Kerub Pariwisata kembali menambah armada baru guna memperkuat layanan transportasi pariwisata.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PO Kerub Pariwisata  Armada baru  Hino  Bus Pariwisata  Adiputro Malang  Karoseri  Hino Bus GB 150 L 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp