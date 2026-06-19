Pochettino Punya Plan B, 4 Nama Disiapkan Gantikan Pulisic di Laga AS Vs Australia

jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino tampaknya tak mau mengambil risiko, jelang duel krusial melawan Australia di Grup D Piala Dunia 2026.

Di saat kondisi Christian Pulisic belum bisa dipastikan, sang pelatih sudah menyiapkan sejumlah opsi untuk mengisi peran bintang AC Milan tersebut.

Pulisic masih dibayangi masalah pada otot betis kiri yang membuat peluang tampilnya pada laga Sabtu (20/6/2026) dini hari WIB belum bisa dipastikan.

Situasi ini memaksa Pochettino menyusun skenario darurat agar performa tim tetap terjaga jika sang kapten harus absen.

Meski kondisi Pulisic disebut terus membaik, tim pelatih dan staf medis, masih menunggu hasil evaluasi terakhir sebelum mengambil keputusan.

Pochettino menegaskan seluruh kemungkinan masih terbuka hingga jelang pertandingan.

"Saya pikir malam ini, atau sehari sebelum pertandingan, kami mengadakan pertemuan dengan area medis kami dan kami akan mengevaluasi seluruh kelompok, para pemain, dan besok kami akan berkomunikasi dan melihat semua hal yang bisa kami sepakati malam ini," kata Pochettino dikutip dari ESPN.

Pelatih asal Argentina itu mengakui perkembangan Pulisic cukup positif dibanding beberapa hari sebelumnya.