Podcaster Hunt Batch 7, Cari Suara Kreatif Generasi Baru

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melalui Direktorat Televisi dan Radio, Deputi Bidang Kreativitas Media, berkolaborasi dengan KBR Media melaksanakan Podcaster Hunt Batch#7.

Program ini bertujuan menjaring dan membina talenta penyiaran audio Indonesia untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif digital nasional.

Langkah ini diambil mengingat tingginya potensi pasar audio on-demand di tanah air.

Berdasarkan Laporan We Are Social 2025, Indonesia tercatat sebagai negara dengan pendengar podcast terbanyak secara global, di mana 42,6% pengguna internet berusia di atas 16 tahun rutin mendengarkan podcast setiap pekan.

Namun, pertumbuhan pendengar ini perlu diimbangi dengan akses pelatihan profesional bagi para kreator.

Pupung Thariq Fadhillah, Direktur Televisi dan Radio Kementerian Ekonomi Kreatif, menyatakan bahwa podcast bukan sekadar tren, melainkan medium strategis bagi generasi muda.

"Kami melihat podcast sebagai subsektor ekonomi kreatif yang menjanjikan. Melalui Podcaster Hunt, negara hadir untuk memfasilitasi anak muda agar tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen konten yang beretika, berkualitas, dan berdampak ekonomi,” kata Pupung.

Sementara Don Brady Purba, Business and Communication KBR Media, menambahkan mengenai detail kolaborasi Podcaster Hunt Batch 7.