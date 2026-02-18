Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

Pohon Tua Ambruk, Anak Pegawai Dinas Perdagangan Nyaris jadi Korban

Rabu, 18 Februari 2026 – 19:10 WIB
Pohon tua yang tumbang di sekitar Kantor Camat IT I Palembang, Rabu (18/2). Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Suasana tenang di halaman Kantor Camat Ilir Timur (IT) I di Jalan Mayor Santoso Palembang mendadak mencekam, pada Rabu (18/2) sekitar pukul 09.50 WIB.

Sebuah pohon tua berukuran besar tumbang secara tiba-tiba dan menghimpit tiga unit mobil yang sedang terparkir di bawahnya.

Insiden tersebut menyisakan trauma mendalam bagi Desi seorang pegawai Dinas Perdagangan Kota Palembang.

Saat kejadian, Desi tengah sibuk memantau pelaksanaan pasar murah di sekitar lokasi. Jantungnya seakan berhenti berdetak ketika melihat pohon besar di dekat mobilnya ambruk.

Sedangkan sang anak masih berada di dalam kendaraan.

"Saya mikirin anak saya begitu melihat pohon ambruk. Saya langsung lari, alhamdulillah anak saya tidak apa-apa," ungkap Desi dengan nada bergetar.

Kanit Intel Polsek Ilir Timur I Palembang Ipda Aditia menerangkan ada tiga minibus yang menjadi keganasan pohon tua tersebut.

"Toyota Calya hitam BG 1848 OJ, Toyota Rush Hitam BG 1383 AAA dan Toyota Fortuner Silver BG 1401 ZC," terang Aditia.

Pohon tua di sekitar Kantor Camat IT I Palembang ambruk, akibatnya tiga mobil yang terparkir di bawah pohon ringsek, satu anak hampir jadi korban.

