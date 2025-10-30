Pohon Tumbang Timpa Lima Mobil di Jakarta Selatan, Satu Orang Meninggal Dunia

Kamis, 30 Oktober 2025 – 18:38 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengungkapkan satu pohon tumbang di Jalan Dharmawangsa Raya, Jakarta Selatan, pada Kamis (30/10).

Pohon tumbang tersebut imbas hujan deras dan angin kencang yang melanda Jakarta pada Kamis siang.

Kapusdatin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI M. Yohan mengatakan peristiwa pohon tumbang itu terjadi sekitar pukul 15.00 WIB.

"Awal penanganan pukul 15.15 WIB. Jenis pohon tumbang, pohon renggas," ucap Yohan dalam keterangannya.

Akibat pohon tumbang tersebut, terdapat 5 mobil yang tertimpa. Tak hanya itu, ada dua korban akibat musibah ini.

Menurut Yohan, satu korban dinyatakan meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Sementara satu korban lainnya luka-luka.

"(Satu) korban sudah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSPP,” kata dia.

Adapun, saat ini BPBD masih berusaha menangani kejadian dan mendata total kerugian tersebut.