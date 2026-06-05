Pohon Tumbang Timpa Truk Kontainer di Karawang, Dua Orang Meninggal Dunia

jpnn.com, KARAWANG - Peristiwa pohon tumbang menimpa satu unit truk kontainer peti kemas di Jalan Lingkar Tanjungpura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Jumat sore, mengakibatkan dua orang meninggal dunia.

Kasie Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, di Karawang, Jumat menyampaikan, berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan saksi, peristiwa pohon tumbang itu terjadi setelah ttuk kontainer yang dikemudikan Engkus Kusnadi bergerak dari bahu jalan ke badan jalan di ruas jalan Lingkar Tanjungpura Karawang.

Saat melintas, tiba-tiba bagian ujung peti kemas truk kontainer B 9577 UEH itu menyangkut dahan pohon, hingga membuat pohon tersebut roboh dan menimpa bagian kabin kendaraan.

Akibat kejadian tersebut, pengemudi atas nama Engkus Kusnadi dan seorang penumpang perempuan yang identitasnya masih dalam proses pendataan dilaporkan meninggal dunia.

"Kedua korban telah dievakuasi ke RSUD Karawang untuk penanganan lebih lanjut," katanya.

Selain mengakibatkan dua orang meninggal dunia, peristiwa itu juga mengakibatkan kemacetan di ruas Jalan Lingkar Tanjungpura Karawang, karena batang pohon yang tumbang melintas di ruas jalan itu.

Cep Wildan menyampaikan, saat ini Satlantas Polres Karawang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut atas peristiwa itu, dengan memeriksa saksi-saksi, mengamankan barang bukti, serta melakukan pencarian rekaman CCTV di sekitar lokasi guna melengkapi proses penyidikan.

Atas peristiwa itu, ia mengimbau agar pengemudi kendaraan besar lebih memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, terutama saat melintas di jalur yang terdapat pepohonan dengan ruang bebas terbatas.