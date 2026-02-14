Poin ke-1.000 Agassi Goantara Bawa Pelita Jaya Berjaya di Derbi Ibu Kota

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Agassi Goantara menorehkan rekor poin saat Pelita Jaya berlaga pada IBL 2026 melawan Hangtuah Jakarta.

Tunangan Jasmine Isabelle itu tampil gemilang dengan mengemas 19 poin saat Pelita Jaya menang 98-81 di GOR Soemantri Brojonegoro, Jumat (14/2).

Pada pertandingan ini statistik Agassi luar biasa dengan rerata tembakan tiga angka mencapai 55% (5/9).

Baca Juga: Jeff Withey Bawa Pelita Jaya Menangi Derbi Ibu Kota Lawan Hangtuah Jakarta

Torehan tersebut membuat pemain kelahiran 17 Oktober 1999 itu mengukir poin ke-1000 selama berkarier di kompetisi basket tertinggi Tanah Air.

Raihan ini juga membuat Agassi setara dengan Arki Dikania Wisnu, Andakara Prastawa, hingga Abraham Damar Grahita yang lebih dulu masuk ke dalam lis tersebut.

Penampilan mantan penggawa Stapac Jakarta itu terbilang luar biasa musim ini.

Di bawah kepemimpinan David Singleton tercatat jebolan Walnut High School itu menjelma menjadi andalan Pelita Jaya mendulang angka.

Dari delapan laga yang telah dilewati tercatat Agassi mampu mencetak rerata 12,5 poin per pertandingan.