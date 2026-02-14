Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Basket

Poin ke-1.000 Agassi Goantara Bawa Pelita Jaya Berjaya di Derbi Ibu Kota

Sabtu, 14 Februari 2026 – 10:37 WIB
Poin ke-1.000 Agassi Goantara Bawa Pelita Jaya Berjaya di Derbi Ibu Kota - JPNN.COM
Pebasket Agassi Goantara saat berlaga pada ajang IBL 2026 melawan Hangtuah Jakarta di GOR Soemantri Brojonegoro, Jumat (12/2). Foto: IBL Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Agassi Goantara menorehkan rekor poin saat Pelita Jaya berlaga pada IBL 2026 melawan Hangtuah Jakarta.

Tunangan Jasmine Isabelle itu tampil gemilang dengan mengemas 19 poin saat Pelita Jaya menang 98-81 di GOR Soemantri Brojonegoro, Jumat (14/2).

Pada pertandingan ini statistik Agassi luar biasa dengan rerata tembakan tiga angka mencapai 55% (5/9).

Baca Juga:

Torehan tersebut membuat pemain kelahiran 17 Oktober 1999 itu mengukir poin ke-1000 selama berkarier di kompetisi basket tertinggi Tanah Air.

Raihan ini juga membuat Agassi setara dengan Arki Dikania Wisnu, Andakara Prastawa, hingga Abraham Damar Grahita yang lebih dulu masuk ke dalam lis tersebut.

Penampilan mantan penggawa Stapac Jakarta itu terbilang luar biasa musim ini.

Baca Juga:

Di bawah kepemimpinan David Singleton tercatat jebolan Walnut High School itu menjelma menjadi andalan Pelita Jaya mendulang angka.

Dari delapan laga yang telah dilewati tercatat Agassi mampu mencetak rerata 12,5 poin per pertandingan.

Agassi Goantara menorehkan rekor poin saat Pelita Jaya berlaga pada IBL 2026 melawan Hangtuah Jakarta, Jumat (12/2)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Agassi Goantara  Basket  IBL 2026  Pelita Jaya 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp