Pojok Literasi Kak Rara Ajak 120 Anak Belajar Bermimpi dari Buku di Pasir Putih PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Suasana Marketing Gallery Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) pada Selasa lalu (4/11/2025) terlihat lain dari biasanya. Pada hari itu, kantor pemasaran tersebut tampak semarak dengan kehadiran 120 anak-anak yang mengikuti Pojok Literasi Bersama Kak Rara, sebuah program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) PIK2.

Pojok Literasi merupakan salah satu program pilar pendidikan yang diselenggarakan oleh tim Community Development PIK2 secara kontinu. Kak Rara menjadi ikon program yang digagas Agung Sedayu Group (ASG) tersebut.

Ke-120 anak itu diajak mengikuti kegiatan bertema ‘Membaca, Membuka Gerbang Imajinasi’ dalam rangka peringatan Bulan Bahasa 2025. Mereka berasal dari desa-desa di Kabupaten Tangerang, yakni Desa Muara (Kecamatan Telukanaga), Desa Sukawali (Kecamatan Pakuhaji), dan Desa Pekayon (Kecamatan Sukadiri).

Suara tawa anak-anak terdengar berbaur dengan semilir angin laut Pasir Putih PIK2 sehingga menciptakan suasana yang tak biasa di pagi itu. Marketing Gallery yang biasanya menjadi ruang promosi pun berubah menjadi ruang imajinasi.

Semua anak yang mengikuti Pojok Literasi Bersama Kak Rara tersebut terlihat berbinar-binar dan penuh antusiasme karena rasa ingin tahu yang menyala. Mereka membaca, mewarnai, dan bernyanyi, seolah-olah setiap kata dan warna menjelma menjadi jembatan menuju cita-cita.

Di setiap senyum dan teriakan kecil itu tersimpan keyakinan bahwa buku bukan sekadar kertas, melainkan juga pintu menuju dunia yang lebih luas.

Estate Management Director ASG Restu Mahesa yang hadir langsung pada kegiatan itu pun terlihat semangat menyambut 120 anak peserta Pojok Literasi Bersama Kak Rara. “Hari ini kita semua ingin berbagi pengalaman supaya adik-adik bisa banyak belajar lagi,” tuturnya.