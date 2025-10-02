Close Banner Apps JPNN.com
Pojok Literasi Kak Rara Bersama PIK2 Ajak 36 Anak Majelis Ta’lim Buka Harapan Lewat Outing

Kamis, 02 Oktober 2025 – 11:36 WIB
Pojok Literasi Kak Rara Bersama PIK2 Ajak 36 Anak Majelis Ta'lim Buka Harapan Lewat Outing
Anak-anak dari Majelis Ta’lim Nurul Hidayah (berkerudung) dari Kecapatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, tengah mengikuti outing dalam program Pojok Literasi Kak Rara Bersama PIK2 yang diselenggarakan di sebuah resto cepat saji, Senin (29/9/2025). Foto: Tim Community Development PIK2

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Program Pojok Literasi Taman Baca Cemara yang digagas Agung Sedayu Group (ASG) kembali berbagi keceriaan dalam belajar dengan mengajak murid-murid Majelis Ta’lim Nurul Hidayah Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, melaksanakan pembelajaran di luar kelas atau outing.

Kegiatan sebagai bentuk program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) itu membawa 36 murid Majelis Ta’lim Nurul Hidayah belajar di resto cepat saji Richeese Cipondoh, Tangerang, Senin (29/9/2025).

Hari itu pun menjadi momen yang menyimpan banyak cerita di antara para murid Majelis Ta’lim Nurul Hidayah. Mereka menempuh perjalanan sederhana menuju Richeese Cipondoh, tetapi pulang dengan lebih banyak pengetahuan dan pengalaman, penuh tawa, serta harapan baru.

Outing yang menampilkan sosok Kak Rara sebagai ikon Pojok Literasi itu seolah membuka jendela lain dalam dunia murid-murid Majelis Ta’lim Nurul Hidayah.

Pojok Literasi Kak Rara Bersama PIK2 Ajak 36 Anak Majelis Ta’lim Buka Harapan Lewat Outing

Di sepanjang jalan, mereka bernyanyi riang melantunkan suara polos yang mengingatkan betapa masa kecil adalah tentang rasa ingin tahu yang tak ada habisnya.

Di lokasi outing, tangan-tangan mungil mereka belajar mewarnai, mengenal bahan makanan, hingga meracik burger sendiri.

Setiap lapisan roti dan sayur yang disusun menjadi pelajaran tersendiri, yakni tentang hasil merupakan buah dari proses, sedangkan kebersamaan lahir dari kerja bersama.

Pojok Literasi Taman Baca Cemara yang digagas Agung Sedayu Group (ASG) mengajak murid-murid Majelis Ta’lim Nurul Hidayah lewat pembelajaran outing.

TAGS   PIK2  pojok literasi  Outing  Literasi 
