Pokoknya Persija Menang Melawan Persib Berapa Saja Skornya

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan agar para pendukung atau suporter tetap dapat menjaga keamanan dan kenyamanan saat berlangsungnya laga Persib melawan Persija di Bandung pada 11 Januari 2026.

“Yang paling penting adalah keamanan dan kenyamanan, dan juga jangan terjadi bentrokan atau apapun,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

Sebagai pemimpin ibu kota, dia pun berharap Persija sukses dan memenangkan pertandingan melawan Persib.

Baca Juga: Kapolda Jabar Terjun Langsung Amankan Duel Big Match Persib vs Persija

Kendati demikian, dia berpesan agar pertandingan tersebut dapat berjalan dengan adil dan tanpa diwarnai keributan.

“Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan baik-baik saja. Jadi, bertanding secara fair saja dan saya tentunya, sebagai Gubernur berharap menang, berapa saja (skornya) menang,” ujar Pramono.

Meskipun tidak menghadiri langsung gelaran pertandingan itu, dia mengaku tetap mendoakan agar Persija dapat tampil dengan baik dan memenangi laga tersebut.

Seperti diketahui, pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 11 Januari 2026.

Pertandingan tersebut digelar di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pukul 15.30 WIB. (antara/jpnn)