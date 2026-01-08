Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Pokoknya Persija Menang Melawan Persib Berapa Saja Skornya

Kamis, 08 Januari 2026 – 12:51 WIB
Gubernur Pramono Anung akan mengumumkan UMP Jakarta 2026 pada hari ini. Ilustrasi Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengingatkan agar para pendukung atau suporter tetap dapat menjaga keamanan dan kenyamanan saat berlangsungnya laga Persib melawan Persija di Bandung pada 11 Januari 2026.

“Yang paling penting adalah keamanan dan kenyamanan, dan juga jangan terjadi bentrokan atau apapun,” ujar Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Kamis.

Sebagai pemimpin ibu kota, dia pun berharap Persija sukses dan memenangkan pertandingan melawan Persib.

Kendati demikian, dia berpesan agar pertandingan tersebut dapat berjalan dengan adil dan tanpa diwarnai keributan.

“Mudah-mudahan bisa berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan baik-baik saja. Jadi, bertanding secara fair saja dan saya tentunya, sebagai Gubernur berharap menang, berapa saja (skornya) menang,” ujar Pramono.

Meskipun tidak menghadiri langsung gelaran pertandingan itu, dia mengaku tetap mendoakan agar Persija dapat tampil dengan baik dan memenangi laga tersebut.

Seperti diketahui, pertandingan antara Persib Bandung dan Persija Jakarta dijadwalkan berlangsung pada Minggu, 11 Januari 2026.

Pertandingan tersebut digelar di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, pukul 15.30 WIB. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti

