Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pola Pikir Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Jumat, 05 September 2025 – 04:34 WIB
Pola Pikir Tepat Jadi Kunci Optimalisasi Pengelolaan Zakat - JPNN.COM
Ilustrasi membayar zakat. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan BAZNAS RI Bidang Transformasi Digital Nasional, Prof. Nadratuzzaman Hosen, menekankan pentingnya membangun pola pikir yang tepat dalam pengelolaan zakat agar strategi dan kebijakan yang dijalankan dapat memberikan dampak optimal bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam forum Management Upgrade bertema “Tujuh Gaya Berpikir” yang digelar Pusdiklat BAZNAS di Jakarta dan disiarkan melalui YouTube BAZNAS TV.

Kegiatan ini diikuti para amil BAZNAS provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.

Baca Juga:

“Cara atau pola berpikir itu penting karena memengaruhi perilaku, keputusan, serta strategi penghimpunan dan pendistribusian zakat,” kata Nadratuzzaman.

Dia menyebut tujuh pola berpikir relevan yang bisa dipraktikkan, yakni critical, analytical, abstract, creative, concrete, convergent, dan divergent thinking.

Menurutnya, berpikir kritis sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an perlu dibudayakan agar BAZNAS dapat memperbaiki strategi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Baca Juga:

Selain itu, berpikir analitis dan abstrak dibutuhkan untuk mengambil keputusan berbasis data sekaligus membaca tren zakat ke depan.

Dia juga menekankan pentingnya berpikir kreatif untuk melahirkan inovasi, berpikir konkret untuk capaian jangka pendek, serta berpikir konvergen dalam menentukan keputusan strategis.

Pimpinan BAZNAS RI tekankan pentingnya pola pikir tepat agar zakat berdampak optimal bagi masyarakat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Baznas  Zakat  pola pikir  pengelolaan zakat 
BERITA BAZNAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp