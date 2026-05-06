JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polantas Menyapa, Irjen Agus Ajak Ojol Jadi Pahlawan Keselamatan di Jalan

Rabu, 06 Mei 2026 – 20:40 WIB
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho bersama para ojol. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BOGOR - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyapa para pengemudi ojek online (ojol) dalam kegiatan Polantas Menyapa pada Kampanye Keselamatan Lalu Lintas di Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5).

Dalam kegiatan tersebut, Kakorlantas mengajak para pengemudi ojol menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

“Hari ini kami berkumpul duduk bersama, hanya satu kepentingan kami adalah keselamatan berlalu lintas. Tolong dijalin silaturahmi, berikan contoh yang baik di jalan agar betul-betul rekan-rekan menjadi pahlawan-pahlawan keselamatan yang ada di jalan,” kata Agus.

Sesuai arahan Kapolri, mereka terus membangun kedekatan dengan masyarakat, termasuk para pengemudi ojol yang setiap hari beraktivitas di jalan raya.

“Perintah Bapak Kapolri, rangkul masyarakat, ajak bersilaturahmi, berdiskusi, dan layani dengan ikhlas. Ojek online adalah sahabat Polri dan sahabat Polantas,” ujarnya.

Kakorlantas menegaskan pendekatan Polantas saat ini tidak hanya mengedepankan penegakan hukum tetapi juga pendekatan humanis melalui komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

“Kami ingin menyampaikan pesan bahwa keselamatan itu penting. Pendekatan Polantas bukan semata-mata penegakan hukum, tetapi juga pendekatan dengan hati, silaturahmi, dan komunikasi,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan peran penting pengemudi ojol sebagai mitra strategis dalam mengkampanyekan budaya tertib berlalu lintas kepada masyarakat.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengajak para ojol menjadi pahlawan keselamatan di jalan.

