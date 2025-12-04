Polantas Menyapa Wisatawan, Kolaborasi Adat-Teknologi untuk Pariwisata Berkualitas

jpnn.com, DENPASAR - Ditlantas Polda Bali bersama berbagai pemangku kepentingan menggelar FGD bertema “Polantas Menyapa Wisatawan, Tertib Berlalu Lintas Menuju Pariwisata Berkualitas”.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya tertib, meningkatkan pengawasan perilaku berkendara di kawasan wisata, dan menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar) di Pulau Bali.

Kegiatan itu dihadiri oleh Pemprov Bali, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, PUPR, Jasa Raharja, BPTD, PHRI, Organda, serta Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) bersama perwakilan Desa Adat dan Pecalang.

Kehadiran para pihak ini menunjukkan bahwa budaya tertib berlalu lintas bukan hanya tugas kepolisian, melainkan komitmen bersama seluruh elemen Bali.

Dirlantas Polda Bali Kombes Turmudi emperkenalkan Backoffice Smart Road Safety Policing sebagai pusat kendali berbasis teknologi yang memonitor perilaku berkendara secara real-time melalui integrasi CCTV, ETLE, data kecelakaan, serta laporan masyarakat.

Teknologi ini memungkinkan deteksi cepat terhadap pelanggaran, termasuk yang kerap dilakukan pengendara lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, atau berkendara ugal-ugalan.

“Smart Road Safety Policing menjadi instrumen penting untuk membangun budaya tertib dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan di seluruh wilayah Pulau Bali. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menyapa setiap wisatawan dengan memberikan layanan lalu lintas yang modern dan humani,” kata dia dalam siaran persnya.

Dia menegaskan pengawasan makin diperkuat melalui Peta Keselamatan Jalan berbasis geospasial, yang menampilkan titik rawan kecelakaan, lokasi pelanggaran, jalur wisata padat, kualitas jalan, hingga prediksi potensi risiko.