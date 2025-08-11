Polantas Tebar Semangat Kemerdekaan dengan Bagikan 214.447 Bendera & 10.604 Bunga

Senin, 11 Agustus 2025 – 13:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat lalu lintas (ditlantas) polda dan jajaran di seluruh Indonesia sukses menggelar Aksi Gerakan Polantas Menyapa pada 4–10 Agustus 2025.

Kegiatan itu diadakan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan kegiatan yang berlangsung serentak di berbagai daerah ini menjadi wujud nyata kedekatan dan kepedulian polantas kepada masyarakat pengguna jalan, sekaligus mengobarkan semangat nasionalisme.

Dalam aksi tersebut, Polantas membagikan 214.477 lembar bendera merah putih kepada pengemudi angkutan barang dan komunitas kendaraan roda empat.

Kemudian ada 10.604 tangkai bunga mawar yang dibagikan untuk komunitas sepeda motor dan pengemudi ojek online.

Agus Suryonugroho mengungkapkan kegiatan ini menjadi simbol sapaan hangat Polantas kepada seluruh pengguna jalan.

Baca Juga: Lemkapi Apresiasi Korlantas Polri yang Turunkan 20 Persen Kecelakaan pada Operasi Patuh 2025

“Menyapa masyarakat, membagikan bendera merah putih dan setangkai bunga mawar adalah wujud nyata polantas peduli," ujar dia dalam siaran persnya, Senin (11/8).

"Kami berharap kegiatan ini menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, dan kegembiraan menyambut HUT Kemerdekaan RI ke-80,” sambung dia.