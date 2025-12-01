Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polda Banten Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

Senin, 01 Desember 2025 – 20:20 WIB
Polda Banten Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar - JPNN.COM
Polda Banten mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), Senin (1/12). Foto: Humas Polda Banten

jpnn.com - BANTEN - Kepolisian Daerah Banten mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Senin (1/12).

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim meliputi kebutuhan bahan pokok, perlengkapan keluarga, pakaian, dan uang tunai.

"Bantuan ini kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara yang terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut," ucap Irjen Hengki saat memimpin pelepasan pendistribusian bantuan, Senin (1/12),

Baca Juga:

Dia menjelaskan bantuan yang disalurkan untuk Aceh ialah uang Rp 100 juta. Untuk Sumut dan Sumbar, masing-masing mendapat beras 5 ton, mi instan 150 dus, gula pasir 500 kilogram, pakaian dua bal, minyak goreng 50 dus, susu 100 karton, kasur lipat 30 buah, dan air minum 150 dus.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh personel beserta Bhayangkari Polda Banten yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini," ungkap Irjen Hengki. 

Dia menambahkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebatas pada penanganan keamanan, tetapi juga membantu menguatkan serta meringankan beban masyarakat saat masa krisis. (mcr34/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

Baca Juga:

Kepolisian Daerah Banten mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Abdul Malik Fajar

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana Alam  Polda Banten  Bantuan Kemanusiaan  banjir  sumbar  Aceh  Sumut 
BERITA BENCANA ALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp