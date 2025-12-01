Polda Banten Kirim Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar

jpnn.com - BANTEN - Kepolisian Daerah Banten mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara, Senin (1/12).

Kapolda Banten Irjen Hengki mengatakan bahwa bantuan kemanusiaan yang dikirim meliputi kebutuhan bahan pokok, perlengkapan keluarga, pakaian, dan uang tunai.

"Bantuan ini kami harapkan dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara yang terdampak bencana alam di tiga provinsi tersebut," ucap Irjen Hengki saat memimpin pelepasan pendistribusian bantuan, Senin (1/12),

Dia menjelaskan bantuan yang disalurkan untuk Aceh ialah uang Rp 100 juta. Untuk Sumut dan Sumbar, masing-masing mendapat beras 5 ton, mi instan 150 dus, gula pasir 500 kilogram, pakaian dua bal, minyak goreng 50 dus, susu 100 karton, kasur lipat 30 buah, dan air minum 150 dus.

"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh personel beserta Bhayangkari Polda Banten yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan ini," ungkap Irjen Hengki.

Dia menambahkan bahwa kehadiran Polri tidak hanya sebatas pada penanganan keamanan, tetapi juga membantu menguatkan serta meringankan beban masyarakat saat masa krisis. (mcr34/jpnn)



