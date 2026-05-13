JPNN.com - Daerah

Polda Jabar Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Sita 6 Kg Sabu-Sabu dari Laos

Rabu, 13 Mei 2026 – 13:15 WIB
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan dan Dirnarkoba Polda Jabar Kombes Albert Nugroho di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (13/5/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Jawa Barat membongkar pengiriman sabu-sabu enam kilogram dari Laos ke Kota Bandung untuk diedarkan di Indonesia, khususnya wilayah Jabar.

"Kami melakukan pengungkapan sabu-sabu jaringan internasional. Barang ini dikirim dari Laos, termasuk jaringan Golden Triangle, dengan jumlah hampir enam kilogram,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat Komisaris Besar Albert Nugroho dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, di Kota Bandung, Rabu (13/5).

Dalam pengungkapan itu, Polda Jabar turut menangkap lima tersangka.

Para tersangka itu kini sudah ditahan di Mapolda Jabar.

“Tersangka lima orang,” tegas perwira menengah Polri itu.

Albert menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengungkap dan memotong jaringan internasional narkoba yang masuk ke Indonesia.

“Kami konsisten untuk mengungkap jaringan internasional,” kata Kombes Albert. (mcr27/jpnn)

Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

TAGS   Polda Jabar  narkoba  Jaringan narkoba internasional  Polisi  Laos  sabu-sabu 
