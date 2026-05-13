Polda Jabar Bongkar Peredaran Narkoba Jaringan Internasional, Sita 6 Kg Sabu-Sabu dari Laos

Rabu, 13 Mei 2026 – 13:15 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Jawa Barat membongkar pengiriman sabu-sabu enam kilogram dari Laos ke Kota Bandung untuk diedarkan di Indonesia, khususnya wilayah Jabar.

"Kami melakukan pengungkapan sabu-sabu jaringan internasional. Barang ini dikirim dari Laos, termasuk jaringan Golden Triangle, dengan jumlah hampir enam kilogram,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Barat Komisaris Besar Albert Nugroho dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, di Kota Bandung, Rabu (13/5).

Dalam pengungkapan itu, Polda Jabar turut menangkap lima tersangka.

Para tersangka itu kini sudah ditahan di Mapolda Jabar.

“Tersangka lima orang,” tegas perwira menengah Polri itu.

Albert menjelaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengungkap dan memotong jaringan internasional narkoba yang masuk ke Indonesia.

“Kami konsisten untuk mengungkap jaringan internasional,” kata Kombes Albert. (mcr27/jpnn)