Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Jabar Buru Jaringan TPPO, Gadis Sukabumi Jadi Korban, 2 Tersangka Diringkus

Minggu, 12 Oktober 2025 – 19:12 WIB
Polda Jabar Buru Jaringan TPPO, Gadis Sukabumi Jadi Korban, 2 Tersangka Diringkus - JPNN.COM
Tersangka kasus TPPO. Ilustrasi Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, SUKABUMI - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar bersama Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sukabumi, tengah menangani dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Sukabumi.

Korbannya ialah Reni Rahmawati, warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Reni dijual oleh seorang pria ke Guagzhou, Tiongkok.

Polisi kemudian menetapkan dua orang tersangka, masing-masing berinisial JA dan Y.

Baca Juga:

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik menemukan adanya indikasi kuat para tersangka terlibat dalam proses perekrutan.

Para tersangka juga menjual korban dengan modus menawarkan pekerjaan.

"Saat ini, kedua terlapor sedang menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jabar," kata Hendra dalam keterangannya, Minggu (12/10).

Baca Juga:

Hendra menjelaskan jajaran Polda Jabar berkomitmen menindak tegas setiap bentuk tindak pidana perdagangan orang yang merugikan masyarakat.

"Polri akan terus menelusuri jaringan di balik kasus ini. Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusaan yang tidak dapat ditoleransi," jelasnya.

Polda Jabar berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Interpol untuk memulangkan Reni Rahmawati, gadis Sukabumi yang dijual ke Tiongkok

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TPPO  gadis sukabumi  kasus tindak pidana perdagangan orang  Polda Jabar  polres sukabumi 
BERITA TPPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp