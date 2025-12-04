Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Polda Jabar Gelar Doa Bersama Lintas Agama untuk Korban Bencana di Sumatra

Kamis, 04 Desember 2025 – 14:10 WIB
Suasana doa bersama lintas agama untuk korban bencana alam Sumatra di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (4/12/2025). Foto: Sources for JPNN.

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menggelar doa bersama lintas agama untuk korban dan penyintas bencana alam di Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) dan Aceh.

Doa bersama dipimpin oleh sejumlah pemuka agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu di Aula Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar,  Kamis (4/12).

Ratusan anggota Polri lintas agama, termasuk para pemuka agama, turut hadir dalam acara tersebut.

Seluruh peserta mengikuti doa bersama lintas agama secara khidmat.

Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengajak seluruh peserta mendoakan korban dan penyintas bencana di Sumatra diberikan ketabahan, kekuatan, dan kemudahan dalam melewati musibah

"Semoga saudara kita diberikan ketabahan, dan kita diberikan keikhlasan untuk membantunya," kata Rudi yang tengah berada di Cirebon melalui siaran Zoom. 

Irjen Rudi mengatakan doa bersama lintas agama hari ini memiliki dua tujuan utama, yakni mendoakan para korban, serta memohon perlindungan bagi masyarakat Jawa Barat dari bencana serupa. 

Dia berharap lewat doa bersama lintas agama ini, para penyintas diberikan kekuatan dan ketabahan. Selain itu juga menumbuhkan keikhlasan masyarakat Jabar untuk membantu.

