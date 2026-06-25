Polda Jabar Mendalami Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap YTR oleh Taufik Hidayat

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jawa Barat masih mendalami kemungkinan adanya tindak kekerasan seksual atau pelecehan seksual dalam kasus dugaan penganiayaan berat atau penyekapan yang dialami YTR (29 tahun), dengan tersangka Taufik Hidayat (30).

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan hingga saat ini penyidik belum dapat menyimpulkan ada atau tidaknya unsur kekerasan seksual, karena sejumlah keterangan masih perlu diverifikasi dan disinkronkan.

Disinggung mengenai dugaan pelecehan seksual terhadap korban, Hendra menegaskan bahwa aspek tersebut masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik.

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"Itulah yang sedang kami gali. Sedang kami dalami, karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban dan saksi ini masih belum ada kesesuaian," kata Hendra di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (25/6).

Menurutnya, kondisi korban yang masih menjalani perawatan dan proses pemulihan membuat penyidik belum memperoleh keterangan yang lengkap, terkait seluruh rangkaian peristiwa yang dialaminya selama diduga disekap oleh tersangka.

Saat ini, Polda Jabar telah membentuk Satgas gabungan yang melibatkan Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direktorat PPA PPO, Direktorat Siber, dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus guna mempercepat pengungkapan kasus.

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"Leading sector-nya memang Dit PPA PPO, tetapi kami sudah membuat Satgas untuk mengungkap kasus ini dan melibatkan semua satker," ujarnya.

Selain dugaan kekerasan seksual, penyidik juga masih mendalami sejumlah fakta lain, termasuk lokasi-lokasi yang diduga pernah digunakan untuk menyekap korban, motif tersangka, serta fungsi sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara.