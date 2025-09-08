Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polda Jabar Menginventarisasi Kendaraan Rusak saat Demonstrasi

Senin, 08 September 2025 – 13:08 WIB
Polda Jabar Menginventarisasi Kendaraan Rusak saat Demonstrasi - JPNN.COM
Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (8/9). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Polda Jawa Barat mendata sejumlah kendaraan dan fasilitas yang mengalami kerusakan dalam pengamanan demonstrasi di sejumlah titik di Jabar beberapa hari lalu.

“Tidak hanya mendata kendaraan, tetapi juga ada pos polisi, kantor, dan sebagainya,” kata Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (8/9).

Menurutnya, kerusakan yang terjadi bukan hanya menimpa kendaraan dinas, melainkan juga pos polisi hingga kantor yang menjadi sasaran.

Baca Juga:

Dia mengatakan kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian bersama karena seluruh aset tersebut milik negara.

“Ini semua aset negara yang harus ada untuk melaksanakan tugas. Jadi, kami nanti akan memperbaikinya,” ujarnya.

Polda Jabar memastikan langkah perbaikan maupun pengadaan baru segera dilakukan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Baca Juga:

“Tentunya untuk sekarang kami akan lakukan perbaikan-perbaikan, atau pengadaan-pengadaan,” tuturnya.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah tempat di Jawa Barat, diwarnai tindakan anarkistis.

Polda Jabar mendata kendaraan dan juga fasilitas yang dirusak demonstran beberapa hari lalu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Jabar  irjen rudi setiawan  Kapolda Jabar  Demo 
BERITA POLDA JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp