Polda Jabar Menginventarisasi Kendaraan Rusak saat Demonstrasi

jpnn.com - BANDUNG - Polda Jawa Barat mendata sejumlah kendaraan dan fasilitas yang mengalami kerusakan dalam pengamanan demonstrasi di sejumlah titik di Jabar beberapa hari lalu.

“Tidak hanya mendata kendaraan, tetapi juga ada pos polisi, kantor, dan sebagainya,” kata Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (8/9).

Menurutnya, kerusakan yang terjadi bukan hanya menimpa kendaraan dinas, melainkan juga pos polisi hingga kantor yang menjadi sasaran.

Dia mengatakan kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian bersama karena seluruh aset tersebut milik negara.

“Ini semua aset negara yang harus ada untuk melaksanakan tugas. Jadi, kami nanti akan memperbaikinya,” ujarnya.

Polda Jabar memastikan langkah perbaikan maupun pengadaan baru segera dilakukan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.

“Tentunya untuk sekarang kami akan lakukan perbaikan-perbaikan, atau pengadaan-pengadaan,” tuturnya.

Seperti diketahui, gelombang unjuk rasa yang berlangsung di sejumlah tempat di Jawa Barat, diwarnai tindakan anarkistis.