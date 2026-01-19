Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Jabar: Perekam dan Kekasih Resbob Tak Terlibat Kasus Ujaran Kebencian

Senin, 19 Januari 2026 – 11:04 WIB
Polda Jabar: Perekam dan Kekasih Resbob Tak Terlibat Kasus Ujaran Kebencian - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan rasisme dengan tersangka Resbob atau Muhammad Adimas Firdaus berlanjut ke meja hijau.

Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) pun menyampaikan perkembangan terbaru dalam perkara ini.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dua rekan Resbob yang diduga terlibat, setelah dilakukan pemeriksaan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pasal 55 KUHP.

Baca Juga:

Pasal tersebut mengatur tentang pelaku tindak pidana melalui penyertaan atau keterlibatan dalam kejahatan.

"Temannya sepertinya tidak masuk Pasal 55, termasuk dari awal itu," kata Hendra saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).

Hendra menuturkan kedua teman Resbob masih berstatus sebagai saksi.

Baca Juga:

Keterangan mereka, ucap Hendra memberatkan kejahatan yang dilakukan Resbob.

"Iya saksi. Saksi untuk memberatkan Resbob karena membenarkan pernyataan hate speech Resbob saat di mobil," ujarnya.

Polda Jabar menyampaikan perkembangan terbaru kasus ujaran kebencian dengan tersangka YouTuber Resbob.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Resbob  Resbob ujaran kebencian  ujaran kebencian  Polda Jabar 
BERITA RESBOB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp