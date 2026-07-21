Polda Jabar Persilakan Warga Lawan Begal, Asal Jangan Sampai Mati

jpnn.com, JAWA BARAT - Aksi kejahatan jalanan atau begal di Kota Bandung semakin meresahkan masyarakat.

Polda Jabar pun memperbolehkan masyarakat untuk memberi tindakan tegas dan terukur kepada pelaku curas atau begal.

"Upaya kami yang pertama adalah perintah Pak Kapolda untuk tindak tegas terukur jelas dan ini tidak hanya kepada polisi, kepada masyarakat pun boleh ya, kepada masyarakat boleh, dengan catatan tadi itu juga tegas terukur, ya jangan sampai matilah bahasanya," kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan, di Polda Jabar pada Selasa (21/7).

Hendra mengatakan pihaknya akan rutin melakukan patroli di berbagai wilayah terutama pada malam hari tepatnya pukul 00.00 WIB. Jumlah personel yang turun melakukan patroli pun akan dipertebal.

"Kami ingatkan kepada para pelaku sekecil apapun yang memberikan teror kepada masyarakat akan kami tindak tegas," ucap dia.

Sementara itu, berdasarkan catatannya, terdapat total 19 kasus begal yang viral di media sosial terjadi di berbagai wilayah Jabar selama beberapa bulan ke belakang. Para pelaku sudah berhasil ditangkap oleh polisi.

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Pada 19 Juli 2026, Hendra menyebut terdapat kasus begal yang terjadi di Flyover Kopo, Kota Bandung. Saat itu, korban yang hendak berangkat bekerja tiba-tiba dipepet oleh dua begal bersenjata tajam.

"Pelaku bernama atas RP dan FF ini telah menghadang korban dan HP dan motor korban sempat dirampas. Kemudian dari Satreskrim Polrestabes Bandung sudah kita tangkap ya dalam waktu kurang lebih 3 jam ya," ungkap dia.