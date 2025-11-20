Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polda Jabar: Rizki Bohong Soal Seleksi PSMS Medan, Sengaja Pergi Bekerja ke Kamboja

Kamis, 20 November 2025 – 17:01 WIB
Polda Jabar: Rizki Bohong Soal Seleksi PSMS Medan, Sengaja Pergi Bekerja ke Kamboja - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan saat ditemui di Mapolda Jabar Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (20/11/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Polisi memastikan bahwa Rizki Nurfadhilah (18 tahun) pemuda asal Dayeuhkolot bukan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Yang bersangkutan sengaja berangkat ke Kamboja untuk bekerja sebagai scammer. 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengatakan Rizki saat ini sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Pehn, Kamboja, dan dalam kondisi sehat. 

Baca Juga:

Pihaknya lantas melakukan assesment dan mendapatkan hasil bahwa yang bersangkutan bukan korban TPPO. 

"Kami dapatkan dari KBRI itu memang Rizki ini sebenarnya bukan sebagai korban TPPO dan juga bukan kasus dari TPPO," kata Hendra ditemui di Mapolda Jawa Barat, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (20/11).

Dia menyebut pemuda tersebut berbohong kepada orang tuanya akan mengikuti seleksi pemain bola ke PSMS Medan.

Baca Juga:

Namun, hasil yang didapatkan bahwa Rizki melakukan komunikasi dengan orang dari Kamboja dan membuat kesepakatan untuk bekerja. 

"Sadar betul bahwa Rizki ini dia menjadi scammer, nanti di sana jadi scammer," ungkap dia.

Polda Jabar mengungkap fakta soal Rizki Nurfadhilah, pemuda Bandung yang mengaku jadi korban TPPO di Kamboja.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Jabar  Rizki Nurfadhilah  PSMS Medan  korban TPPO Kamboja 
BERITA POLDA JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp