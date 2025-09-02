Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polda Jabar Sebut Kelompok Anarko Membenturkan Polisi Vs Mahasiswa di Sekitar Unisba

Selasa, 02 September 2025 – 16:12 WIB
Polda Jabar Sebut Kelompok Anarko Membenturkan Polisi Vs Mahasiswa di Sekitar Unisba - JPNN.COM
Sisa proyektil dan selongsong gas air mata yang ditembakkan aparat kepolisian ke area Kampus Universitas Pasundan (Unpas), Jalan Tamansari, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat membantah menembakkan gas air mata ke area kampus Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Universitas Pasundan (Unpas) yang berada di Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (2/9) dini hari.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan menjelaskan bahwa benar pada Senin malam tim gabungan Polri dan TNI berpatroli dalam skala besar di Jalan Tamansari. Saat patroli, ditemukan adanya tumpukan batu, kayu, serta bakar-bakaran ban di jalan.

"Pada saat yang sama, muncul sekelompok orang berpakaian hitam yang diduga merupakan kelompok anarko (identik dengan kelompok yang doyan anarkistis). Mereka inilah awalnya yang menutup jalan dan membuat blokade di Tamansari," tutur Hendra.

Baca Juga:

Tim pun kemudian turun menyiapkan pengamanan. “Mereka (kelompok anarko) secara khusus merancang skenario provokatif dengan tujuan memancing petugas agar mundur ke arah kampus Unisba, sehingga seolah-olah aparat menyerang kampus," katanya.

Menurutnya, tim gabungan pun terus melakukan penyisiran di Jalan Tamansari. Namun, saat yang bersamaan ada pelemparan bom molotov kepada tim patroli.

“Tim kemudian menembakkan gas air mata ke jalan raya, tetapi tertiup angin hingga ke arah parkiran Unisba. Inilah yang kemudian dijadikan bahan provokasi oleh kelompok anarko, untuk membenturkan mahasiswa dengan petugas," tuturnya.

Baca Juga:

Hendra membantah soal adanya narasi tim patroli masuk kampus dan membawa senjata peluru karet.

"Mereka membuat framing di media sosial melalui akun-akun mereka bahwa petugas masuk ke kampus, membawa senjata peluru karet, dan menembakkan gas air mata. Semua itu adalah hoaks. Faktanya, di lapangan tidak ada satu pun petugas yang masuk ke area kampus, dan tidak ada petugas yang membawa senjata," kata Hendra.

Polda Jabar membantah adanya penembakan gas air mata ke arah kampus Unpas dan Unisba yang menyebabkan 12 orang pingsan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Jabar  Kelompok Anarko  anarko  Unisba  Unpas  Tamansari Bandung 
BERITA POLDA JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp