Polda Jabar Siagakan 'Motor Senyum' dan Manajemen Rekayasa Jalur di Operasi Ketupat 2026

jpnn.com, KARAWANG - Polda Jabar menyatakan kesiapan penuh dalam mengamankan arus mudik dan balik Lebaran melalui gelaran Operasi Ketupat Lodaya 2026.

Tak hanya fokus pada kelancaran lalu lintas, Polda Jabar tahun ini mengedepankan sisi humanis melalui inovasi unik yang disebut "Motor Senyum".

Karo Ops Polda Jabar Kombes Laode Aries El Fathar menyatakan bahwa manajemen pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) telah dilakukan secara berlapis.

Sebelum Operasi Ketupat dimulai, jajaran Polda Jabar telah melaksanakan Operasi Keselamatan untuk edukasi masyarakat dan Operasi Pekat untuk menindak penyakit masyarakat.

"Prinsipnya, Polda Jabar siap mengamankan Operasi Ketupat 2026. Strategi kami adalah cipta mondisi di awal dan diakhir. Ini semua demi menjamin masyarakat aman beraktivitas di Jawa Barat, baik yang sekadar melintas maupun yang bertujuan mudik ke wilayah Jabar," kata Kombes Laode Aries El Fathar di Pos Terpadu Operasi Ketupat Lodaya 2026 Polda Jabar di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Minggu (15/3).

Senada, Dirlantas Polda Jabar Kombes Raydian Kokrosono mengungkapkan bahwa seluruh skenario rekayasa lalu lintas di jalur tol, jalur arteri, hingga jalur wisata telah dimatangkan melalui latihan dan koordinasi dengan Korlantas Polri.

Namun, yang mencuri perhatian pada tahun ini adalah peluncuran program Motor Senyum dan layanan hotline khusus atas arahan Kapolda Jawa Barat.

"Kami sudah siapkan Motor Senyum di seluruh Polres jajaran. Sesuai namanya, kami ingin menebarkan senyuman dan kebahagiaan selama bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah nanti," ungkapnya.