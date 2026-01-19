Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Jabar Ungkap Progres Kasus Sindikat Perdagangan Bayi Internasional

Senin, 19 Januari 2026 – 17:55 WIB
Polda Jabar Ungkap Progres Kasus Sindikat Perdagangan Bayi Internasional - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (19/1/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Polda Jabar menyampaikan perkembangan terbaru kasus sindikat perdagangan bayi yang diungkap pada Juli 2025.

Total ada 20 tersangka yang terlibat dalam bisnis ilegal itu, dengan satu lainnya masih buron.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, dari puluhan berkas perkara, sebagian ada yang sudah lengkap dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar.

Baca Juga:

Berkas yang rampung atau P21 itu di antaranya atas nama tersangka Astri Fitrinika, Wiwit, Mamah, Yuyun, Djaka Hamdani Hutabarat, dan Elin Marlina.

"Peran dari mereka yaitu perekrut bayi, berkasnya sudah P21," kata Hendra di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (19/1/2026).

Selain mereka, berkas perkara dari tersangka Djap Fie Khim, Devi Wulandari, Anyet, Fie Sian, dan Anisah, sebagai orang tua palsu, juga dipastikan rampung.

Baca Juga:

"Pembuat dokumen lainnya yaitu merupakan kategori ke sembilan dalam kelompok ini yaitu saudara Siu Ha alias Eni, ini sudah P21," tuturnya.

Dalam kasus tersebut, kata Hendra, didalangi oleh Lie Siu Luan alias Popo. Berkas yang bersangkutan pun sudah lengkap, begitu juga dengan tersangka Yeni yang berperan sebagai pembuat dokumen.

Polda Jabar mengungkap perkembangan kasus sindikat jual beli bayi. Dari 20 tersangka, sejumlah berkas sudah P21, termasuk satu yang masih buron.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Polda Jabar  sindikat perdagangan bayi  Tindak Pidana Perdagangan Orang  Perdagangan bayi 
BERITA POLDA JABAR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp