Polda Jateng Bangun 100 SPPG, Terapkan Standar Sanitasi & Keamanan Makanan

jpnn.com, SEMARANG - Polda Jateng menggelar groundbreaking 27 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan operasional 32 SPPG yang dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang pada Jumat (17/10).

Pada kesempatan itu ada 40 SPPG yang sedang dalam tahap pembangunan dan 1 SPPG yang sudah beroperasi, Polda Jateng akan segera memiliki 100 SPPG yang tersebar di seluruh Jawa Tengah.

Selain Kapolri, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Astamaops Komjen Mohammad Fadil Imran, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana, Kasatgas MBG Irjen Nurworo Danang, Kapolda Jateng Irjen Ribut Hari Wibowo, dan Gubernur Jateng Ahmad Luthfi.

“Pada hari ini, kami bersama-sama melaksanakan peresmian 32 SPPG, 35 SPKT Polres, dan Groundbreaking 27 SPPG Jajaran Polda Jawa Tengah,” jelas Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto dalam keterangan siaran persnya.

Artanto menyebut kedatangan Kapolri dan rombongan menjadi dukungan dan motivasi bagi Polda Jateng guna menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Adapun SPPG Gedawang, kata Artanto, dibangun di lahan seluas 1.535 meter persegi dengan luas bangunan 661 meter persegi. Dia menyebut SPPG tersebut bakal beroperasi pada 20 Oktober.

“SPPG ini kan resmi beroperasi mulai hari Senin, 20 Oktober 2025, dan akan menyalurkan program MBG kepada 4.100 penerima manfaat, serta sebagai lapangan pekerjaan bagi sejumlah 54 relawan,” ujar dia.

Lebih lanjut, Artanto menjelaskan, pihaknya lebih dulu meresmikan satu SPPG sebagai pilot project di Rejosari, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Rabu (11/6) lalu. SPPG tersebut menjadi pelaksanaan awal MBG dari Polda Jateng.