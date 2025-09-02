Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Polda Jateng Merespons Kejanggalan Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior

Selasa, 02 September 2025 – 08:30 WIB
Polda Jateng Merespons Kejanggalan Kematian Mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) merespons kejanggalan atas meninggalnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (FH Unnes) Iko Juliant Junior.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menyatakan akan menyelidiki informasi beredar yang menyatakan kematian Iko antara murni kecelakaan lalu lintas atau dianiaya oleh polisi karena pada saat kejadian bertepatan dengan aksi unjuk rasa di Kota Semarang.

"Kami harus lakukan penyelidikan dahulu informasi tersebut," kata Kombes Artanto kepada wartawan melalui layanan perpesanan WhatsApp, Selasa (2/9).

Baca Juga:

Kendati begitu, pihaknya berharap keluarga atau perwakilan mendiang Iko Juliant bisa memberikan informasi resmi kepada kepolisian.

"Segera keluarganya atau utusannya merapat ke Polretabes Semarang atau ke Mapolda Jateng untuk informasikan secara resmi kejadian tersebut guna penyelidikan atas informasi tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, Kanit Gakkum Satlantas Polrestabes Semarang Iptu Novita Candra menyatakan Iko Juliant Junior mengalami kecelakaan lalu lintas di Jalan Dr Cipto, Kota Semarang. Kendati begitu, dia belum bisa menjelaskan secara detil.

Baca Juga:

"Iya betul (kecelakaan, red)," kata Iptu Novita Candra saat dikontak JPNN.com, Selasa (2/9).

Iptu Novita menyatakan hingga saat ini masih mendalami penyebab kecelakaan yang menimpa Iko.

Kematian mahasiswa Unnes Iko Juliant Junior menyisakan kejanggalan apakah benar kecelakaan atau dianiaya polisi. Begini respons Polda Jateng.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mahasiswa unnes  Meninggal  kecelakaan  Iko Juliant Junior  Polda Jateng  Kombes Artanto  Dianiaya  meninggal dunia  Polisi  Brimob  Mahasiswa 
BERITA MAHASISWA UNNES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp