Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polda Jatim Identifikasi 2 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Identitasnya

Senin, 06 Oktober 2025 – 04:00 WIB
Polda Jatim Identifikasi 2 Jenazah Korban Ponpes Al Khoziny, Ini Identitasnya - JPNN.COM
Kabid Dokkes Polda Jatim Kombes Pol M Khusnan (tengah) saat wawancara kepada wartawan di RS Bhayangkara Surabaya, Minggu (5/10/2025). (ANTARA/MDO)

jpnn.com, SURABAYA - Polda Jawa Timur mengidentifikasi dua jenazah korban ambruknya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Sidoarjo.

Kedua korban berasal dari Bangkalan dan Surabaya.

"Pada hari ini, Minggu tanggal 5 Oktober 2025 Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap dua jenazah," ujar Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokkes) Polda Jatim Kombes M Khusnan di Rumah Sakit Bhayangkara Surabaya, Minggu.

Baca Juga:

Dia memerinci identitas masing-masing korban, yakni jenazah nomor PM RSB B011 dengan data antemortem 041 atas nama Nurudin (13), laki-laki asal Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.

Kemudian jenazah nomor PM RSB B021 dengan antemortem 035 bernama Ahmad Rijalul Haq (16), laki-laki asal Jalan Dapuan Baru, Kelurahan Krembangan, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya.

Khusnan menyebut korban Nurudin teridentifikasi melalui gigi, medis, dan properti.

Baca Juga:

Sedangkan korban Ahmad Rijalul Haq teridentifikasi melalui gigi, medis, properti, serta sidik jari.

Sementara jumlah total korban meninggal dunia hingga saat ini tercatat sebanyak 45 kantong jenazah.

Polda Jatim berhasil mengidentifikasi dua jenazah korban ambruknya bangunan Ponpes Al Khoziny, Sidoarjo.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ponpes Al-Khoziny Sidoarjo  Pondok Pesantren Al Khoziny  jumlah korban Ponpes Al Khoziny  korban ambruknya ponpes Al Khoziny  Polda Jatim 
BERITA PONPES AL-KHOZINY SIDOARJO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp