Polda Jawa Barat Tunda Operasi Patuh Lodaya 2026

Senin, 08 Juni 2026 – 10:35 WIB

jpnn.com - BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat mengumumkan penundaan pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2026.

Semula, Operasi Patuh Lodaya itu dijadwalkan dimulai hari ini Senin (8/6).

Penundaan operasi dilakukan setelah mempertimbangkan perkembangan situasi dan kondisi terkini di wilayah hukum Jawa Barat.

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Informasi penundaan ini dibagikan melalui akun resmi media sosial Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jabar @rtmcpoldajabar.

"Penundaan ini berlaku sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian," tulis keterangan resmi @rtmcpoldajabar dikutip JPNN.

Semula, pelaksanaan Operasi Patuh Lodaya 2026 rencananya berlangsung selama dua pekan terhitung sejak 8 - 21 Juni 2026.

Operasi tersebut fokus pada penegakan hukum berbasis digital melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement dengan porsi penindakan 80 persen. "Kami akan terus memberikan update informasi mengenai jadwal pelaksanaan terbaru melalui kanal resmi Polda Jawa Barat," tulis akun tersebut.

Meskipun Operasi Patuh Lodaya 2026 diundur, Polda Jabar mengimbau seluruh masyarakat tetap patuh peraturan lalu lintas setiap saat.