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JPNN.com - Kriminal

Polda Kalteng Tangkap Pelaku Penyerangan yang Tewaskan Polisi Katingan

Jumat, 03 Juli 2026 – 23:35 WIB
Polda Kalteng Tangkap Pelaku Penyerangan yang Tewaskan Polisi Katingan - JPNN.COM
Terduga pelaku berinisial A saat diamankan tim gabungan di sebuah lanting sedot emas, kawasan Desa Tumbang Pariyei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Jumat (3/7/2026). ANTARA/Dokumentasi pribadi

jpnn.com, PALANGKA RAYA - Polda Kalimantan Tengah menangkap pria berinisial S alias A yang diduga terlibat penyerangan terhadap personel Satresnarkoba Polres Katingan saat operasi penggerebekan bandar sabu-sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kamis (2/7).

Berdasarkan informasi di lapangan, terduga pelaku ditangkap di sebuah lanting sedot emas di kawasan Desa Tumbang Pariyei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan.

"Benar, berdasarkan informasi dari tim yang berada di lapangan, tim gabungan berhasil mengamankan satu terduga pelaku," kata Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan di Katingan, Jumat.

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Pelaku sebelumnya menjadi target pengejaran aparat kepolisian setelah insiden penyerangan yang mengakibatkan seorang anggota polisi meninggal dunia.

Saat ditangkap, pelaku sedang bersama istrinya dan bersikap kooperatif saat petugas meminta untuk menyerahkan diri.

Terduga pelaku berinisial A saat ini telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut terkait dugaan keterlibatannya dalam penyerangan terhadap polisi.

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Meski satu terduga pelaku telah ditangkap, proses pengejaran terhadap pelaku lainnya masih terus dilakukan.

Aparat gabungan masih memburu sejumlah orang yang diduga ikut terlibat dalam aksi penyerangan tersebut.

Tim gabungan Polda Kalteng menangkap seorang pelaku penyerangan polisi di Katingan.

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TAGS   Polda Kalteng  Katingan  Polisi  Polisi Tewas 
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