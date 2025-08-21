Polda Kepri Menggagalkan Penyelundupan 2.020 Butir Telur Penyu

jpnn.com - BATAM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 2.020 butir telur penyu hijau (chelonia mydas).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Komisaris Besar Silvester Simamora mengatakan bahwa telur penyu hijau ini berasal dari Pulau Tembelan, Kabupaten Bintan, yang dibawa menuju Kota Batam terlebih dahulu sebelum dikirim ke luar negeri.

Dia mengatakan telur penyu hijau (Chelno mydas) nantinya akan diselundupkan ke Singapura.

Baca Juga: Polda Kepri Maksimalkan Layanan Wisatawan Asing Selama Musim Libur Lebaran

Perwira menengah Polri itu menambahkan telur penyu hijau tersebut dijual dengan kisaran Rp 30 ribu per butir.

Menurut dia, penyelundupan ini merugikan negara dengan perkirakan mencapai Rp60,6 juta.

Silvester mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat. "Kami memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pengantaran telur penyu hijau dari Tembelan ke Batam pada 12 Agustus 2025," kata Silvester di Mapolda Kepri, Kamis (21/8).

Dia mengatakan bahwa untuk pelakunya masih diselidiki oleh penyidik karena ketika ditemukan telur penyu disimpan dalam koper yang berada di lobi hotel di kawasan Nagoya, Kota Batam.

Setelah diamankan, telur penyu tersebut dibekukan dan dilimpahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk disimpan di tempat aman.

Pemburuan telur penyu secara ilegal ini telah mengancam populasi penyu hidup di Indonesia.

Telur penyu kerap dikonsumsi dipercaya memiliki manfaat, padahal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena kandungan telur penyu mengandung bakteri, parasit dan logam berat, seperti merkuri yang berbahaya bagi kesehatan, dan juga melanggar hukum.