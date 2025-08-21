Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Kep. Riau

Polda Kepri Menggagalkan Penyelundupan 2.020 Butir Telur Penyu

Kamis, 21 Agustus 2025 – 20:30 WIB
Polda Kepri Menggagalkan Penyelundupan 2.020 Butir Telur Penyu - JPNN.COM
Polda Kepri merilis hasil ungkap kasus penyelundupan 2.020 butir telur penyu hijau dari Bintan melalui Batam menuju Singapura, Kamis (21/8/2025). (ANTARA/Laily Rahmawaty)

jpnn.com - BATAM - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan 2.020 butir telur penyu hijau (chelonia mydas).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Komisaris Besar Silvester Simamora mengatakan bahwa telur penyu hijau ini berasal dari Pulau Tembelan, Kabupaten Bintan, yang dibawa menuju Kota Batam terlebih dahulu sebelum dikirim ke luar negeri.

Dia mengatakan telur penyu hijau (Chelno mydas) nantinya akan diselundupkan ke Singapura.

Baca Juga:

Perwira menengah Polri itu menambahkan telur penyu hijau tersebut dijual dengan kisaran Rp 30 ribu per butir.

Menurut dia, penyelundupan ini  merugikan negara dengan perkirakan mencapai Rp60,6 juta.

Silvester mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat. "Kami memperoleh informasi dari masyarakat tentang adanya pengantaran telur penyu hijau dari Tembelan ke Batam pada 12 Agustus 2025," kata Silvester di Mapolda Kepri, Kamis (21/8).

Baca Juga:

Dia mengatakan bahwa untuk pelakunya masih diselidiki oleh penyidik karena ketika ditemukan telur penyu disimpan dalam koper yang berada di lobi hotel di kawasan Nagoya, Kota Batam.
Setelah diamankan, telur penyu tersebut dibekukan dan dilimpahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) untuk disimpan di tempat aman.
Pemburuan telur penyu secara ilegal ini telah mengancam populasi penyu hidup di Indonesia.

Telur penyu kerap dikonsumsi dipercaya memiliki manfaat, padahal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan karena kandungan telur penyu mengandung bakteri, parasit dan logam berat, seperti merkuri yang berbahaya bagi kesehatan, dan juga melanggar hukum.

Polda Kepri berhasil menggagalkan penyelundupan 2.020 butir telur penyu ke Singapura.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyelundupan telur penyu  Polda Kepri  Penyelundupan  telur penyu  Polisi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp