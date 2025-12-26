Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Polda Maluku Pastikan Perayaan Natal 2025 Berlangsung Aman & Kondusif

Jumat, 26 Desember 2025 – 03:38 WIB
Apel evaluasi dan konsolidasi pengamanan perayaan Natal 2025 personel Polda Maluku, di Ambon, Kamis (25/12/2026). ANTARA/Winda Herman

jpnn.com, AMBON - Polda Maluku memastikan perayaan Natal 2025 di wilayah Provinsi Maluku berlangsung aman dan kondusif tanpa adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh personel atas pelaksanaan pengamanan malam Natal yang telah berlangsung dan hingga saat ini terpantau aman serta terkendali,” kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Rositah Umasugi, di Ambon, Kamis (25/12).

Pernyataan itu disampaikan seusai melaksanakan evaluasi dan konsolidasi pengamanan perayaan Natal 2025 yang telah dilaksanakan jajaran Polda Maluku bersama instansi terkait.

Dia menjelaskan berdasarkan pantauan langsung Kapolda Maluku bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku, rangkaian pengamanan malam Natal hingga perayaan pada hari ini berjalan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya gangguan kamtibmas.

Pada kesempatan tersebut, Rositah turut menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Natal 25 Desember 2025 kepada seluruh personel Polda Maluku dan polres jajaran yang merayakan.

Selain itu, dia mengingatkan seluruh personel untuk terus menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, menghindari segala bentuk pelanggaran, serta menjaga kesehatan guna mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang tetap kondusif di wilayah Maluku.

“Seluruh personel kami instruksikan untuk melaksanakan pengamanan secara humanis, mengedepankan sikap ramah dan persuasif, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam merayakan Natal,” ujarnya pula.

Dalam pengamanan Natal 2025, Polda Maluku mengerahkan personel gabungan yang disiagakan di gereja, pusat keramaian, serta jalur transportasi untuk memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, sekaligus menjaga stabilitas kamtibmas di seluruh wilayah Provinsi Maluku.

Sumber Antara

