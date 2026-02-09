Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Polda Malut Selidiki Dugaan Tambang Ilegal PT Position, KATAM Beri Apresiasi

Senin, 09 Februari 2026 – 20:40 WIB
Polda Malut Selidiki Dugaan Tambang Ilegal PT Position, KATAM Beri Apresiasi - JPNN.COM
Ilustrasi pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Polda Maluku Utara resmi memulai penyelidikan atas dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) yang menyeret PT Position, anak perusahaan Harum Energy, di Kabupaten Halmahera Timur.

Kasus yang dilaporkan oleh Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara ini kini tengah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Kapolda Maluku Utara Irjen Waris Agono saat dikonfirmasi wartawan menyarankan agar teknis perkembangan penanganan perkara tersebut ditanyakan langsung kepada penyidik terkait.

Baca Juga:

Menindaklanjuti hal itu, Ps Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Malut, Kompol Rona, menyatakan bahwa proses saat ini telah masuk tahap klarifikasi.

"Kasus tersebut saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Kami akan melakukan klarifikasi kepada pihak pelapor. Perkembangannya segera kami laporkan, saat ini sedang kami siapkan jadwalnya," ujar Kompol Rona, Senin (9/2/2026).

Di sisi lain, KATAM Maluku Utara memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat aparat penegak hukum.

Baca Juga:

Kuasa hukum KATAM, Julfandi Gani, SH, menilai langkah Polda Malut menunjukkan komitmen serius dalam memberantas praktik tambang ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan.

"Kami menyambut baik sikap profesional jajaran Polda Malut. Dalam waktu kurang dari sepekan, laporan kami sudah didisposisi untuk penyelidikan. Ini menunjukkan keseriusan dalam menegakkan supremasi hukum di sektor sumber daya alam," kata Julfandi.

Polda Malut resmi memulai penyelidikan atas dugaan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang menyeret PT Position di Kabupaten Halmahera Timur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertambangan Tanpa Izin  Halmahera Timur  Polda Maluku Utara  Maluku Utara 
BERITA PERTAMBANGAN TANPA IZIN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp