Polda Metro Jaya Bongkar Perdagangan 207 Bal Pakaian Bekas Impor

jpnn.com - JAKARTA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengungkap praktik perdagangan pakaian bekas impor ilegal dengan mengamankan total 207 bal.

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Edy Suranta Sitepu mengatakan bahwa dari pemeriksaan awal, anggota menemukan 23 bal pakaian bekas impor di dalam truk dan mengamankan sopir berinisial D setelah menerima informasi masyarakat pada Rabu (12/11) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kemudian, lanjut dia, penyelidikan dikembangkan hingga ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan polisi mengamankan seseorang berinisial I selaku koordinator penerima barang.

"Berdasarkan keterangannya, diketahui masih ada dua truk lain yang sedang menuju Jakarta. Tim langsung bergerak ke Padalarang, Bandung Barat, dan berhasil mengamankan dua truk engkel, tiga mobil boks, satu Avanza, serta tujuh sopir dan kenek yang membawa total 184 bal pakaian bekas impor," kata Edy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (15/11).

Selanjutnya, kata Edy, seluruh barang bukti beserta saksi dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan. Dia mengatakan bahwa penindakan ini bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perdagangan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Barang bukti serta para saksi sudah kami amankan, dan penyidik akan melanjutkan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum,” ucap Edy.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan langkah kepolisian itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden menekankan pentingnya penertiban masuknya barang bekas impor tanpa mematikan pelaku UMKM," tutur Budi.