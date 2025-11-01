Polda Metro Jaya: DJ Panda & Erika Carlina Sepakat Bertemu Lagi Dalam Waktu Dekat

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengungkap DJ Panda dan pihak pelapor Erika Carlina akan kembali melakukan pertemuan dalam waktu dekat.

Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah mengatakan hal tersebut saat menyampaikan hasil pertemuan keduanya pada Jumat (31/10) di Polda Metro Jaya.

"Pihak pelapor dan terlapor melaporkan kepada kami hasil pembicaraan tersebut, keduanya sepakat akan melakukan pertemuan kembali beberapa waktu ke depan," kata Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Sabtu.

Dia juga menambahkan pihaknya telah memeriksa sebanyak tujuh orang saksi dari kedua belah pihak.

Sebelumnya, pria bernama lengkap Giovanni Surya Saputra itu diketahui melakukan pertemuan dengan aktris Erika Carlina di Polda Metro Jaya.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kasubdit Remaja, Anak dan Wanita (Renakta) Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Iskandarsyah saat dikonfirmasi, Jumat (31/10).

"Mereka berdua ada pertemuan untuk pembicaraan. Mereka yang akan menjelaskan ke media," ujar Iskandarsyah.

Akan tetapi, dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait masalah yang dibahas dalam pertemuan mereka berdua.