Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Metro Jaya Sudah Gulung Pelaku Pembuang Bayi di Bekasi

Rabu, 11 Februari 2026 – 05:00 WIB
Polda Metro Jaya Sudah Gulung Pelaku Pembuang Bayi di Bekasi - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/2/2026). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya sudah meringkus terduga pelaku yang membuang bayi di sebuah apartemen kawasan Bekasi pada Senin (9/2).

"Untuk diduga pelaku, ini sudah diamankan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Jakarta Barat," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci kasus tersebut karena dalam proses penanganan oleh Polres Metro Bekasi.

Baca Juga:

Dia juga menyebutkan penemuan bayi yang ditemukan dalam kondisi masih hidup dan masih ada tali pusarnya tersebut sudah ditangani oleh RSUD Bekasi.

"Pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial, termasuk RSUD dalam pemenuhan kesehatan terhadap bayi tersebut," katanya.

Sebelumnya beredar sebuah unggahan di media sosial Instagram melalui akun @infobekasi, yang menuliskan sesosok bayi baru lahir ditemukan sendirian di sebuah apartemen di Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan dekat dengan Tol Jakarta-Cikampek.

Baca Juga:

Akun tersebut juga menuliskan Kapolsek Bekasi Selatan Kompol Dedi Herdiana mengatakan bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki. Ditemukan pada Sabtu (7/2) pagi oleh "house keeping" apartemen, MRR (19) yang hendak membersihkan kamar sekitar jam 08.49 WIB.

Selanjutnya, MRR melaporkan ke petugas keamanan apartemen lalu diteruskan ke Polsek Bekasi Selatan. Hasil pemeriksaan medis dari Puskesmas Margajaya, bayi dalam kondisi sehat.

Polda Metro Jaya telah menangkap pelaku yang membuang bayi di sebuah apartemen yang ada di Bekasi.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pelaku pembuang bayi  Polda Metro Jaya  bayi dibuang  ditangkap polisi 
BERITA PELAKU PEMBUANG BAYI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp