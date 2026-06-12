Polda Metro Jaya Tangkap Dua Orang Saat Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa di Dukuh Atas

jpnn.com, JAKARTA - Aksi unjuk rasa ribuan mahasiswa di kawasan Dukuh Atas, Jakarta Pusat, dipastikan berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali hingga Jumat sore.

Pihak kepolisian mengonfirmasi adanya dua orang yang sempat diamankan selama jalannya aksi tersebut.

?"Alhamdulillah proses perjalanan penyampaian pendapat masih berlangsung, situasi masih aman dan dapat dikendalikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat.

Budi juga menegaskan Polda Metro Jaya bersama TNI berkomitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar aspirasi mahasiswa dapat tersampaikan dengan baik.

"Pengamanan dilakukan secara persuasif dan humanis sesuai arahan Kapolda Metro Jaya," ucapnya.

Budi juga mengatakan ?di tengah berjalannya aksi, Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakkum) Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengamankan dua orang pria yang diduga hendak menyusup ke tengah massa mahasiswa.

?Kedua orang tersebut ditangkap di sekitar wilayah Bendungan Hilir pada pukul 15.30 WIB dengan barang bukti berupa bom molotov.

?"Kami sudah mengidentifikasi beberapa kelompok orang yang akan bergabung dengan aksi mahasiswa dan ini membawa molotov. Dua orang sudah diamankan dan saat ini dibawa ke Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk dilakukan pemeriksaan dan interogasi mendalam," kata Budi.