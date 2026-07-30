Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Kriminal

Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pencurian Rp 1,2 Miliar Modus Gembos Ban

Kamis, 30 Juli 2026 – 04:50 WIB
Polda Metro Jaya Tangkap Pelaku Pencurian Rp 1,2 Miliar Modus Gembos Ban - JPNN.COM
Pelaku ditangkap. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali menangkap dua pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan bermodus gembos ban dan pecah kaca.

Para pelaku menggasak uang senilai Rp 1,2 miliar milik seorang warga di Kalideres, Jakarta Barat.

?Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya AKBP Resa Fiardi Marasabessy mengatakan kedua tersangka ditangkap di kawasan Bandar Raya, Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, pada Jumat (24/7) sekitar pukul 02.00 WIB.

Baca Juga:

?"Dua tersangka yang berhasil kami amankan, yakni M alias Men (35) yang berperan sebagai eksekutor pemecah kaca mobil, dan M alias Marwan (51) yang berperan sebagai joki pengendara sepeda motor," kata Resa saat dikonfirmasi, Rabu.

Resa menjelaskan aksi kejahatan tersebut bermula pada Selasa (9/6) sekitar pukul 11.30 WIB. Korban berinisial FB baru saja mengambil uang tunai sebesar Rp1,2 miliar dari sebuah bank.

?Dalam perjalanan kembali menuju kantornya, korban menyadari ban mobil yang dikendarainya mengalami kebocoran, sehingga ia menghentikan kendaraannya di sebuah bengkel di Jalan Taman Surya III Kalideres, Jakarta Barat.

Baca Juga:

?"Saat korban sedang mengganti ban di bengkel, para pelaku langsung beraksi memecahkan kaca tengah sebelah kanan mobil korban dan menggasak tas berisi uang tunai Rp 1,2 miliar," ujar Resa.

?Usai menerima laporan korban, Tim Opsnal Unit 1 dan Timsus II Subdit Resmob Polda Metro Jaya melakukan analisis rekaman CCTV dan pelacakan IT hingga berhasil mengidentifikasi profil serta keberadaan para pelaku di Bengkulu.

Resmob Polda Metro Jaya menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan bermodus gembos ban dan pecah kaca.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pencurian modus gembos ban  gembos ban  pencurian pecah kaca mobil  pencurian modus pecah kaca  Polda Metro Jaya  pencurian 
BERITA PENCURIAN MODUS GEMBOS BAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp