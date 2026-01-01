Polda Metro Jaya Tangkap Pembakar Kios Kasus Pembunuhan Matel di Kalibata

jpnn.com, JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembakaran sejumlah kios dan kendaraan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12).

"Bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Iman Imanuddin dalam keterangannya, Rabu.

Namun, Iman belum memerinci terkait jumlah dan identitas terduga pelaku tersebut. Dia hanya menyebutkan jumlahnya lebih dari satu orang.

"Sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka lainnya," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan masih memburu pelaku pembakaran sejumlah kios di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12), akibat pengeroyokan yang mengakibatkan dua mata elang tewas.

"Ini masih didalami. Kami sampaikan beri ruang kepada teman-teman penyelidik untuk mendalami peristiwa ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (19/12).

Kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk yang menjadi korban pembakaran kiosnya, baik kios maupun kendaraan yang juga ikut terbakar.

"Untuk kejadian Kalibata, kami sudah memeriksa 20 saksi lebih kurang, termasuk itu adalah orang-orang yang menjadi korban pembakaran, baik kios, sepeda motor maupun kendaraan roda empat, dengan estimasi total kerugian itu lebih kurang Rp 1,2 miliar lebih," katanya.