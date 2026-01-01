Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Polda Metro Jaya Tangkap Pembakar Kios Kasus Pembunuhan Matel di Kalibata

Kamis, 01 Januari 2026 – 04:00 WIB
Polda Metro Jaya Tangkap Pembakar Kios Kasus Pembunuhan Matel di Kalibata - JPNN.COM
Kondisi tempat kejadian perkara (TKP) pengeroyokan penagih hutang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembakaran sejumlah kios dan kendaraan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12).

"Bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Iman Imanuddin dalam keterangannya, Rabu.

Namun, Iman belum memerinci terkait jumlah dan identitas terduga pelaku tersebut. Dia hanya menyebutkan jumlahnya lebih dari satu orang.

Baca Juga:

"Sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka lainnya," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan masih memburu pelaku pembakaran sejumlah kios di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12), akibat pengeroyokan yang mengakibatkan dua mata elang tewas.

"Ini masih didalami. Kami sampaikan beri ruang kepada teman-teman penyelidik untuk mendalami peristiwa ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, Jumat (19/12).

Baca Juga:

Kepolisian telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk yang menjadi korban pembakaran kiosnya, baik kios maupun kendaraan yang juga ikut terbakar.

"Untuk kejadian Kalibata, kami sudah memeriksa 20 saksi lebih kurang, termasuk itu adalah orang-orang yang menjadi korban pembakaran, baik kios, sepeda motor maupun kendaraan roda empat, dengan estimasi total kerugian itu lebih kurang Rp 1,2 miliar lebih," katanya.

Ditreskrimum Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembakaran sejumlah kios dalam kasus pembunuhan matel di Kalibata, Jaksel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Matel  pembunuhan  Kalibata  Polda Metro Jaya  Mata Elang 
BERITA MATEL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp