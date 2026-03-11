Polda Metro Jaya Ungkap Korban Perampokan di Bekasi Tewas Dibunuh Menggunakan Linggis

jpnn.com, JAKARTA - Polisi mengungkapkan bahwa korban perampokan di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin (2/3) tewas dibunuh menggunakan linggis.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Iman Imanuddin menjelaskan, barang bukti yang berhasil ditemukan, terdapat satu buah linggis yang digunakan oleh tersangka untuk mencongkel jendela.

"Kemudian sebuah gunting digunakan untuk mencongkel jendela. Linggis ini juga digunakan oleh tersangka untuk memukul kepala korban, korban yang perempuan dan yang laki-laki," katanya.

Selain itu, petugas Kepolisian telah menemukan dua buah telepon seluler (ponsel) milik korban. Salah satunya sudah dijual dan satu digunakan oleh tersangka.

"Kami juga temukan satu buah laptop dan uang sisa penjualan emas. Kemudian 'flashdisk' rekaman CCTV dan 'flashdisk' rekaman CCTV sepanjang perjalanan yang bersangkutan menuju ke TKP maupun saat meninggalkan tempat kejadian perkara," katanya.

Polda Metro Jaya telah menangkap tersangka perampokan dan pembunuhan yang terjadi di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Senin (2/3).

Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Kasubdit Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim saat dikonfirmasi pada Selasa (10/3) membenarkan penangkapan tersebut. Namun, dia belum dapat merinci identitas tersangka.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto pada Selasa meminta untuk menunggu karena pihaknya masih bekerja mengungkap kasus tersebut.