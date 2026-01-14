Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Polda Metro Siapkan Personel Amankan Pembongkaran Tiang Monorel

Rabu, 14 Januari 2026 – 00:00 WIB
Polda Metro Siapkan Personel Amankan Pembongkaran Tiang Monorel - JPNN.COM
Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Senin (1/12/2025). ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pembongkaran tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, dilakukan secara bertahap dan situasional.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan pembongkaran dilakukan sesuai rencana. Bahkan, pihaknya telah menyiapkan personel untuk pengamanan.

"Situasional saja, rencana pembongkaran malam hari dan di jalur lambat," kata Komarudin saat dikonfirmasi, Selasa.

Baca Juga:

Komarudin tidak memerinci jumlah personel yang diturunkan untuk melakukan pengamanan pembongkaran tersebut.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan akan mulai membongkar tiang monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Rabu (14/1).

“Pagi harilah (acaranya), tetapi enggak seperti keluhan selama ini, terlalu pagi, nggak,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa.

Baca Juga:

Lebih lanjut Pramono merinci, jumlah anggaran Rp 100 miliar bukan hanya dikeluarkan untuk pembongkaran tiang saja.

Pramono mengatakan anggaran untuk pembongkaran tiang hanya sebesar Rp254 juta saja.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin mengatakan pembongkaran tiang monorel dilakukan sesuai rencana.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tiang Monorel  tiang monorel Jakarta  pembongkaran tiang monorel  Polda Metro Jaya 
BERITA TIANG MONOREL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp