JPNN.com - Daerah - Riau

Polda Riau Awasi Setiap Sudut Kawasan Arena Pacu Jalur Nasional dengan CCTV

Selasa, 19 Agustus 2025 – 15:18 WIB
Tim Comman Center Polda Riau tengah memantau situasi kawasan arena pacu jalur melalui monitor yang terhubung dengan cctv di sekitar arena. Foto:Rizki Ganda Marito/jpnn.

jpnn.com, KUANTAN SINGINGI - Setiap sudut kawasan event Pacu Jalur Nasional 2025 di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kuantan Sengingi dipantau ketat melalui CCTV yang terpasang di berbagai titik strategis.

Pemantauan dilakukan secara terpusat di Command Center Polda Riau yang ditempatkan di posko utama kawasan festival.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto menjelaskan bahwa sistem pemantauan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran acara serta mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

“Melalui command center ini, kami bisa memantau langsung setiap aktivitas di arena pacu jalur,” ujar Kombes Anom, Selasa (19/8).

Menurut Anom, hal ini sangat penting karena acara ini dihadiri oleh tamu-tamu nasional hingga internasional.

“Memang keamanan dan kenyamanan masyarakat maupun pengunjung menjadi prioritas utama kami,” tegasnya.

Selain memantau arus pengunjung dan aktivitas di arena, kamera pengawas ini juga mendukung petugas di lapangan dalam merespons cepat apabila terjadi situasi darurat.

Polda Riau menegaskan pihaknya mengedepankan pengamanan yang humanis.

