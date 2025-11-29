Polda Riau Berduka, Dua Personel Jadi Korban Bencana Alam di Sumatera Barat

jpnn.com, RIAU - Bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang kawasan Jembatan Kembar, Kelurahan Silaing Bawah, Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, pada Kamis (27/11) sekitar pukul 11.30 WIB, menelan belasan korban jiwa.

Dua personel Polda Riau turut menjadi korban dalam peristiwa memilukan tersebut. Salah satu korban Brigpol Tri Irwansyah, dinyatakan meninggal dunia.

Jenazahnya telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke RS Bhayangkara Polda Sumatera Barat untuk proses identifikasi lebih lanjut.

Sementara seorang lainnya, Ipda Angga Mufajar, hingga kini masih dalam pencarian dan diduga tertimbun material longsor serta lumpur.

“Benar, yang sudah terkonfirmasi ditemukan jenazahnya Brigadir Tri, sementara Ipda Angga masih dalam proses pencarian,” kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karibianto Jumat (28/11).

Bencana tersebut terjadi ketika arus deras dari arah pegunungan membawa material lumpur, batu, dan potongan kayu dalam jumlah besar.

Hantaman material itu menyeret warga serta kendaraan yang melintas ke badan sungai.

Diketahui, tiga personel Polda Riau, dua anggota dan satu sopir tengah dalam perjalanan dinas dari Pekanbaru menuju Kota Padang.