Polda Riau Bongkar Penimbunan BBM Subsidi di Pelalawan

Minggu, 05 April 2026 – 18:57 WIB

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau mengungkap praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio Solar di Kabupaten Pelalawan, Sabtu (5/4/2026).

Dalam operasi tersebut, aparat mengamankan ribuan liter BBM ilegal beserta satu orang tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menjaga distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran.

“Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam menindak tegas praktik penyalahgunaan BBM subsidi. BBM bersubsidi adalah hak masyarakat, khususnya yang membutuhkan, sehingga tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan bisnis ilegal,” kata Ade Minggu (5/4).

Pengungkapan dilakukan oleh Unit 4 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Riau di sebuah bengkel di Jalan Lingkar, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci.

Dari lokasi tersebut, polisi menemukan sekitar 5.000 liter Bio Solar yang disimpan dalam 21 jerigen berkapasitas 33 liter serta sejumlah baby tank berukuran 1.000 liter.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan satu tersangka berinisial ANM.

Ia diduga berperan sebagai pembeli, pengumpul, sekaligus penjual BBM subsidi secara ilegal.