JPNN.com - Daerah - Riau

Polda Riau Dorong Pertambangan Rakyat Kuansing Diaktifkan, Bentuk Tim Dubalang

Rabu, 10 September 2025 – 11:41 WIB
Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan saat bersama mahasiswa dan ojek online di Mapolda Riau. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, RIAU - Kepolisian Daerah (Polda) Riau mendorong pemerintah agar kawasan pertambangan rakyat di Kuantan Singingi (Kuansing) kembali diaktifkan.

Langkah itu menjadi alternatif ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menjelaskan bahwa pertambangan rakyat tersebut nantinya akan dikelola dengan konsep baru berbasis kearifan lokal.

Polda Riau akan membentuk tim Dubalang, yaitu satuan keamanan masyarakat adat yang berfungsi menjaga keamanan, ketertiban, sekaligus melestarikan adat istiadat di wilayah pertambangan rakyat.

“Dubalang ini mirip dengan pecalang di Bali. Kalau di Jawa dikenal dengan hulubalang. Anggotanya nanti berasal dari tokoh masyarakat tempatan, RT, dan elemen masyarakat lainnya. Mereka akan mengawasi wilayah pertambangan rakyat di Kuansing,” jelas Kapolda Rabu (10/9).

Menurutnya, peran Dubalang sangat penting agar masyarakat bisa menjaga daerahnya sendiri dari ancaman PETI.

Dengan begitu, ada daya cegah dan daya tangkal secara sosial terhadap aktivitas ilegal yang merusak lingkungan.

“Ide dasarnya sederhana masyarakat menjaga masyarakat. Dubalang akan memastikan aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa merusak alam, sambil menumbuhkan kesadaran kolektif tentang bahaya PETI,” tegas Herry.

TAGS   Polda Riau  Pertambangan Rakyat Kuansing  Dubalang  Polda Riau bentuk Dubalang 
