Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 18 WN Myanmar ke Malaysia via Jalur Laut Dumai

Rabu, 11 Februari 2026 – 10:45 WIB
Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 18 WN Myanmar ke Malaysia via Jalur Laut Dumai - JPNN.COM
Ilustrasi kapal Polairud Polda Riau saat memberikan pelayanan. Foto: Dok. Polairud Polda Riau

jpnn.com - Ditpolairud Polda Riau menggagalkan upaya penyelundupan manusia (people smuggling) yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut di wilayah Dumai.

Sebanyak 18 warga negara (WN) asal Myanmar berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

Pengungkapan kasus ini berlangsung di Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Selasa (10/2/2026).

Baca Juga:

Selain 18 WNA, polisi juga mengamankan dua orang sopir yang berperan mengantarkan para WNA menuju titik pemberangkatan.

“Untuk yang berhasil kami amankan ada 18 orang WN Myanmar dan dua sopir yang hendak mengantar para WNA,” ujar Dirolairud Polda Riau Kombes Pol Apri Fajar Rabu (11/2).

Kombes Apri menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada penyelundupan orang di wilayah Sungai Sembilan.

Baca Juga:

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Ditpolairud Polda Riau melakukan pemantauan intensif di darat.

Di lokasi yang telah dipetakan, petugas menghentikan dua unit mobil yang melaju secara beriringan.

Tim Ditpolairud Polda Riau menggagalkan penyelundupan 18 WN Myanmar melalui perairan Dumai. Begini kronologinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Penyelundupan  WN Myanmar  Malaysia  Dumai  Ditpolairud Polda Riau 
BERITA PENYELUNDUPAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp