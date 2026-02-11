Polda Riau Gagalkan Penyelundupan 18 WN Myanmar ke Malaysia via Jalur Laut Dumai

jpnn.com - Ditpolairud Polda Riau menggagalkan upaya penyelundupan manusia (people smuggling) yang diduga akan diberangkatkan ke Malaysia melalui jalur laut di wilayah Dumai.

Sebanyak 18 warga negara (WN) asal Myanmar berhasil diamankan dalam operasi tersebut.

Pengungkapan kasus ini berlangsung di Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Selasa (10/2/2026).

Selain 18 WNA, polisi juga mengamankan dua orang sopir yang berperan mengantarkan para WNA menuju titik pemberangkatan.

“Untuk yang berhasil kami amankan ada 18 orang WN Myanmar dan dua sopir yang hendak mengantar para WNA,” ujar Dirolairud Polda Riau Kombes Pol Apri Fajar Rabu (11/2).

Kombes Apri menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait adanya aktivitas mencurigakan yang mengarah pada penyelundupan orang di wilayah Sungai Sembilan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Ditpolairud Polda Riau melakukan pemantauan intensif di darat.

Di lokasi yang telah dipetakan, petugas menghentikan dua unit mobil yang melaju secara beriringan.